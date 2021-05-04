Россияне оценили, как майские выходные повлияют на доходы

Треть опрошенных россиян опасается снижения доходов из-за длинных майских выходных, а каждый десятый гражданин надеется увеличить свои заработки, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-платформы Webbankir.

«Около 56,6% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8% респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6% надеются, что смогут заработать больше», — говорится в сообщении.

67,8% опрошенных, несмотря на дополнительные нерабочие дни, останутся дома, как и планировали. 27,3% поедут за город, а еще 3,5% опрошенных отправятся на экскурсии. Лишь 1,5% респондентов сообщили о планах поехать на курорты (в России или за границей).

Почти 46% опрошенных хотели бы сделать длинные майские праздники ежегодной традицией.

Против идеи увеличения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул выступил 57,1%.