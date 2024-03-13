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Россияне обновили список лучших для жизни на пенсии городов
По итогам 2023 года россияне перечислили 10 лучших, по мнению граждан, городов для жизни на пенсии. Когда граждане станут пожилыми, они хотели бы переехать в Сочи (город отметили 26% желающих), Краснодар (19%) и Анапу (18%), сообщает «Российская газета».
В топ-5 также попали Минеральные воды (15%) и Санкт-Петербург (14%). Замкнули «десятку» Пятигорск и Ессентуки (по 13%), Москва (12%), Кисловодск (10%) и Калининград (9%).
Интересно, что за год данный список несколько изменился. Так, по итогам 2022-го Сочи также занял первое место, но количество желающих переехать было меньше (23%). Питер в позапрошлом году был на втором месте (18%). То есть в «культурную столицу» за год спрос на переезд снизился на 4% и как итог: город опустился на три места вниз. Анапа как была третьей в списке, так и осталась, но спрос на город вырос на 1%.
Также в 2022-м на 4 месте была Москва (теперь на 8-м), а на 5 месте – Краснодар (теперь он – в топ-3). Сместился «вниз» и Калининград (в 2022 году – 6 место, а по итогам 2023-го – 10).
Причем по сравнению с 2022-м из топа выбыли Казань, Нижний Новгород и Подмосковье.
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