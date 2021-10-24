Россияне не смогут получить американскую визу на территории РФ

Госдепартамент США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны, передает РИА Новости.

В список так называемых Homeless Nationalities (дословно «бездомных национальностей» – прим. Т-и) РФ попала в связи с сокращением числа американских дипломатов в России, т.к. с 1 августа нанимать на эти должности россиян или жителей любых стран, кроме как США, запрещено.

По словам американского посла в России Джона Салливана, этого сокращенного количества недостаточно, чтобы оказывать консульские услуги в полном объеме.

Получить визу штатов россиянам разрешается в Польше (Варшава).

Кроме РФ в данном списке находятся Куба, Эритрем, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.