Россияне не смогут отменить самозапрет на азартные игры раньше чем через год

Россияне, которые после 1 сентября 2026 года решат оформить самозапрет на участие в азартных играх, не смогут отменить это решение раньше чем через год. Это следует из положений законопроекта, с которыми ознакомился «ТАСС».

Согласно документу, заявление гражданина о включении в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, не подлежит отзыву. Подать заявление об исключении своих данных из этого перечня можно будет не ранее чем через 12 месяцев с момента включения. При этом самозапрет может устанавливаться на срок, превышающий один год.

Как ранее сообщал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту и один из авторов инициативы Амир Хамитов, закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. После этого букмекерским конторам, тотализаторам и другим участникам рынка будет запрещено принимать ставки, заключать пари и принимать денежные средства от граждан, оформивших самозапрет.

Перечень граждан с самозапретом на участие в азартных играх будет обновляться дважды в сутки – в 12:00 и 00:00 по московскому времени. В открытом доступе этот список публиковаться не будет. Подать заявление на установление самозапрета можно будет в единый регулятор азартных игр через любой многофункциональный центр, независимо от места проживания, а также с использованием портала «Госуслуги».