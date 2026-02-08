news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 февраля 2026 18:53

Россияне не смогут отменить самозапрет на азартные игры раньше чем через год

Читайте нас в
Телеграм

Россияне, которые после 1 сентября 2026 года решат оформить самозапрет на участие в азартных играх, не смогут отменить это решение раньше чем через год. Это следует из положений законопроекта, с которыми ознакомился «ТАСС».

Согласно документу, заявление гражданина о включении в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, не подлежит отзыву. Подать заявление об исключении своих данных из этого перечня можно будет не ранее чем через 12 месяцев с момента включения. При этом самозапрет может устанавливаться на срок, превышающий один год.

Как ранее сообщал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту и один из авторов инициативы Амир Хамитов, закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. После этого букмекерским конторам, тотализаторам и другим участникам рынка будет запрещено принимать ставки, заключать пари и принимать денежные средства от граждан, оформивших самозапрет.

Перечень граждан с самозапретом на участие в азартных играх будет обновляться дважды в сутки – в 12:00 и 00:00 по московскому времени. В открытом доступе этот список публиковаться не будет. Подать заявление на установление самозапрета можно будет в единый регулятор азартных игр через любой многофункциональный центр, независимо от места проживания, а также с использованием портала «Госуслуги».

#азартные игры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за «истощения» деревни

Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за «истощения» деревни

7 февраля 2026
В столице РТ почти на сутки останется без воды ВЦ «Казанская ярмарка» и несколько домов

В столице РТ почти на сутки останется без воды ВЦ «Казанская ярмарка» и несколько домов

7 февраля 2026