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Спорт
19 мая 2022  18:48
Cергей Гаврилов

Шведским клубам по бенди рекомендовали не подписывать игроков из России

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Шведская ассоциация хоккея с мячом рекомендовала клубам не подписывать новые контракты с российскими игроками, сообщает РИА «Новости».

«Мы поручили нашему генеральному секретарю подготовить текст, содержащий настоятельную рекомендацию не подписывать никаких новых соглашений с российскими игроками», — приводит слова председателя Шведской ассоциации бенди Пера-Андерса Густафссона РИА «Новости» со ссылкой на Radiosporten.

В марте 2022 года Международная федерация хоккея с мячом (FIB) перенесла ЧМ-2022 из Сыктывкара после рекомендаций международных федераций. До этого сборные Швеции и Финляндии отказались выступать на турнире в России. Чемпионаты России и Швеции считаются сильнейшими в хоккее с мячом.

#хоккей с мячом
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