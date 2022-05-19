Шведским клубам по бенди рекомендовали не подписывать игроков из России

Шведская ассоциация хоккея с мячом рекомендовала клубам не подписывать новые контракты с российскими игроками, сообщает РИА «Новости».

«Мы поручили нашему генеральному секретарю подготовить текст, содержащий настоятельную рекомендацию не подписывать никаких новых соглашений с российскими игроками», — приводит слова председателя Шведской ассоциации бенди Пера-Андерса Густафссона РИА «Новости» со ссылкой на Radiosporten.

В марте 2022 года Международная федерация хоккея с мячом (FIB) перенесла ЧМ-2022 из Сыктывкара после рекомендаций международных федераций. До этого сборные Швеции и Финляндии отказались выступать на турнире в России. Чемпионаты России и Швеции считаются сильнейшими в хоккее с мячом.