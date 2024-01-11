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Общество 11 января 2024 11:33

«Пенсия мечты» для работающих россиян оказалась ниже 50 тыс. рублей

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Большинство работающих россиян устроила бы пенсия 47,6 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. В нем поучаствовало 1, 6 тыс. человек старше 18 лет.

Аналитики отмечают, что в зависимости от пола и возраста желаемая сумма увеличивается. Мужчины предпочли бы получать 48,7 тыс. рублей, а женщины 46,7 тыс. При этом респондентов моложе 34 лет устраивает сумма в 46,1 тыс. рублей. В то же время те, кто старше 45 лет, хотели бы получать пенсию в размере 49,1 тыс. рублей.

«Пенсии мечты» для жителей разных городов России также различаются. В Москве и Санкт-Петербурге она составляет 51,5 тыс. для мужчин и 49 тыс. руб. для женщин, а в Ярославле и Астрахани – 43,8 тыс. и 43 тыс. рублей соответственно. В целом трудящиеся, проживающие в городах с населением выше миллиона человек, согласно полученным данным, довольствовались бы пенсиями в диапазоне от 44,7 до 51,5 тыс. рублей.

#пенсии #соцопрос
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