Россияне назвали желаемый доход в 2024 году и рассказали о планируемых финансовых целях

От 100 тысяч рублей в месяц – именно столько хотели бы получать 67% россиян в 2024 году. Еще 37% опрошенных называли оптимальной сумму от 100 до 200 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Треть граждан (33%) устроил бы доход до 100 тысяч рублей, а 14% желали бы получать от 200 до 300 тысяч рублей. При этом 18% хотели бы получать более значительные заработные платы.

Отвечая на вопрос о финансовых пожеланиях на следующий год, 38% участников опроса планируют поднять уровень дохода, 29% – сменить работу, а 21% – открыть собственный бизнес. Около 19% поставили себе в план сформировать финансовую подушку безопасности, а 18% – начать инвестировать.

Еще 14% желает в следующем году уделить внимание оптимизации своих расходов, уменьшив объем спонтанных трат, а 11% опрошенных хотят рассчитаться по кредитам.

Для достижения поставленных целей 33% россиян думают добиться повышения зарплаты, еще 25% – сформировать дополнительные источники дохода, 21% – поменять работу.