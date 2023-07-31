Россияне назвали топ самых странных вопросов на собеседованиях

Фото: © «Татар-информ»

Российские соискатели считают самыми странным на собеседовании вопросы о семейном положении, детях и родственниках. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

По мнению респондентов, число таких вопросов уменьшилось. Так, каждому пятому соискателю вообще не приходилось сталкиваться с ними.

Тем не менее 12% опрошенных пришлось рассказывать о своей семье и родственниках. Причем женщинам приходилось делать это чаще, чем мужчинам, — 15% и 9% соответственно.

Также вызывают недоумение у соискателей вопросы о причине увольнения с предыдущей работы. Такую информацию у них запрашивали на 5% собеседований. В таких случаях аналитики советуют отвечать «либо хорошо, либо ничего».

Тройку странных вопросов замкнули жизненные цели и проверка реакции (4%), четвертыми оказались тестирование профессиональных навыков, вопросы о зарплате и личном благосостоянии, наподобие «Живете отдельно или с родителями?», «Своя квартира или снимаете?».

Также специалисты портала остановились на вопросе «Зачем вам эта работа?». В ответе, подчеркивают они, стоит упоминать не только материальную сторону, но и рассказать об интересе к этому делу и желании развиваться в данном направлении.

Помимо этого, в рейтинге «неуместных», по мнению соискателей, оказались вопросы о политических взглядах, параметрах фигуры, знаке зодиака, семейном положении.

«Подобный интерес может вызвать раздражение, однако, услышав, к примеру, вопрос „Почему вы развелись?“, не торопитесь кричать в ответ: „Не ваше дело!“ Либо вы попали на стрессовое интервью, где следует играть по правилам, либо это тот самый случай, когда можно покинуть собеседование, не дожидаясь его окончания», — полагают эксперты.