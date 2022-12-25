Россияне назвали топ самых нежеланных подарков на Новый год

Одежда и сувениры стали одними из наиболее нежеланных подарков на Новый год для россиян. На первом месте антирейтинга при этом оказалось отсутствие подарка, сообщает сервис Superjob.

«О том, что какой-либо предмет одежды был худшим новогодним подарком в их жизни, рассказали 7% россиян. Еще 6% сообщили, что самый неудачный подарок для них — это сувениры: новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки, брелоки», — перечисляют аналитики.

Сервис подсчитал, что белье и тапочки в качестве подарка меньше хотят мужчины, а сувениры, косметику и кухонные принадлежности — женщины. По 5% респондентов высказались против сладостей, косметики и парфюмерии. По 8% набрали весы, бенгальские огни, набор инструментов, цветы и различные купоны.

При этом более трети россиян признались, что им ни разу не дарили плохие подарки, а 18% заметили, что хуже всего не получить хоть какой-нибудь подарок на Новый год.