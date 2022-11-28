Россияне назвали топ самых ненужных подарков на день рождения
Только трое россиян из 10 не получали ненужных подарков на дни рождения. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.
«Чаще всего в качестве самого бесполезного подарка ко дню рождения россияне называли „безвкусные пылесборники“: вазы, статуэтки и шкатулки (6%)», — говорится в опросе.
Еще 5% респондентов назвали ненужным подарком посуду (сервизы, фужеры, бокалы и кружки), 4% — бытовую технику и предметы гардероба.
В отдельную категорию были выделены носки — их не любят получать в подарок 3% опрошенных. Столько же процентов людей не видят пользы в сувенирах, живых цветах и парфюмерно-косметической продукции.
Опрос демонстрирует, что интересы именинника должны быть в приоритете — так, если какой-то предмет кому-то совершенно не нужен, другого такой подарок, наоборот, обрадует.