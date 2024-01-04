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Россияне назвали топ лучших покупок 2023 года
Для жителей России наиболее удачными приобретениями в 2023 году стали электронные девайсы, одежда и техника для дома. Такие итоги прошлого года подвел портал SuperJob. В ходе исследования были опрошены 1,6 тыс. экономически активных граждан.
Так, лучшей покупкой-2023 для многих участников опроса стали смартфоны, планшеты и ноутбуки. Такой вариант дал каждый восьмой респондент.
Для 8% россиян лучшими стали покупки бытовой техники, одежды и обуви, а для 6% — туристические путевки.
Также в топе удачных оказались мебель (5%), приобретение недвижимости и автомобилей (по 3% голосов).
2% участников опроса рады приобретению товаров для спорта и активного образа жизни. Меньший процент набрали детские товары, покупки для дачи, посуда, книги, новогодние украшения и ряд других.
В то же время 16% респондетов посчитали, что шоппинг в 2023 году выдался для них неудачным.
Среди опрошенных покупке гаджетов и автомобилей чаще радовались мужчины, а женщины отдавали предпочтение одежде, обуви, бытовой техники и мебели.
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