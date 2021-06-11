Россияне назвали необходимый доход для ощущения финансовой независимости

Большинству россиян требуется ежемесячно получать около 75 тыс. рублей для достижения финансовой независимости. Таковы данные исследования СК «Сбербанк страхование жизни», приуроченного к всероссийскому Дню независимости (Дню России). Об этом сообщает ТАСС.

Самая высокая оценка дохода, позволяющая самостоятельно обеспечивать себя, была названа в Москве (104,4 тыс.), в Санкт-Петербурге (98,5 тыс.) и во Владивостоке (92,7 тыс.)

Большинство россиян полагают, что в среднем жители нашей страны становятся финансово независимыми к 26 годам, однако сами стремятся обрести стабильный доход до 24 лет. Больше всего к ранней финансовой самостоятельности стремятся опрошенные из Ижевска, Перми, Оренбурга, Хабаровска, Барнаула, Челябинска, Иркутска, Кирова, Красноярска, Махачкалы, Воронежа и Екатеринбурга.

При этом 63% жителей крупных и средних российских городов считают, что уже в состоянии обеспечить себе достойный уровень жизни. Больше всего таких людей, по данным исследования, проживают во Владивостоке, Хабаровске и Новосибирске (73%).

По мнению опрошенных, финансово независимый человек полностью себя обеспечивает, имеет собственное жилье, стабильный заработок, много путешествует и имеет возможность помогать родным и, возможно, получает пассивный доход от инвестиций.