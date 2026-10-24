Россияне назвали медиков самой благородной профессией

Медицинские работники стали лидерами рейтинга самых благородных, самоотверженных и честных профессий в России в 2026 году. Так считают 29% опрошенных. Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob, опросив 1,6 тыс. жителей всех федеральных округов страны, сообщает «ugra-news.ru».

Внутри медицинской сферы респонденты чаще всего упоминали работников скорой помощи, акушеров и хирургов.

Второе место разделили учителя и военнослужащие – каждый из этих вариантов набрал по 10% голосов. На третьей строчке оказались спасатели, сотрудники МЧС и пожарные: их отметили по 5% участников опроса.

Рабочие специальности – шахтеров, электриков, сварщиков, строителей и моряков – назвали самыми благородными 3% респондентов. Столько же голосов получили инженеры, в том числе проектировщики, технологи, химики, энергетики и экологи.

Среди других профессий, которые участники исследования считают самоотверженными и честными, оказались дворники и уборщики, социальные работники и волонтеры, пилоты и космонавты, правозащитники и полицейские, журналисты и библиотекари, ученые и фермеры.

При этом 8% опрошенных уверены, что самоотверженные люди есть в любой профессии. По сравнению с исследованием 2022 года доля таких ответов выросла на 3 процентных пункта.

Еще 7% участников опроса, напротив, считают, что сегодня нет профессий, к которым можно применять нравственные критерии.

Ответы мужчин и женщин различались. Мужчины чаще называли самыми благородными военнослужащих – 11% против 8% среди женщин. Также они чаще отмечали спасателей (7% против 3%) и инженеров (5% против 2%).

Женщины чаще отдавали предпочтение медицинским работникам: их назвали 38% опрошенных женщин против 20% мужчин. По сравнению с 2022 годом медиков стали чаще упоминать в качестве представителей самой благородной профессии.