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Общество
12 декабря 2021  02:45

Россияне назвали любимые новогодние традиции

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Любимой новогодней традицией среди россиянок чаще всего является украшение елки, а у мужчин — встречи с родными и друзьями. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Главная новогодняя традиция россиян — это собираться с родными и друзьями: именно это считают своим любимым праздничным делом 18% опрошенных», — говорится в исследовании. 

При этом это любимый праздничный обычай 17% мужчин, а вот большинство женщин (23%) любят украшать елку. 

5% россиян признались, что их любимая традиция — загадывать желания под бой курантов. Также в рейтинге праздничных обычаев — салюты, застолье, хороший отдых и крепкий сон (по 4%). 3% опрошенных особенно приятно готовить праздничные блюда. 

Еще 17% респондентов назвали другие любимые праздничные традиции: путешествовать, танцевать, петь, встречать Деда Мороза и Снегурочку или наряжаться ими, устраивать кулинарные соревнования.

При этом каждый девятый россиянин (11%) признался, что у него нет любимой новогодней традиции.

 

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