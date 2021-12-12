Россияне назвали любимые новогодние традиции

Любимой новогодней традицией среди россиянок чаще всего является украшение елки, а у мужчин — встречи с родными и друзьями. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Главная новогодняя традиция россиян — это собираться с родными и друзьями: именно это считают своим любимым праздничным делом 18% опрошенных», — говорится в исследовании.

При этом это любимый праздничный обычай 17% мужчин, а вот большинство женщин (23%) любят украшать елку.

5% россиян признались, что их любимая традиция — загадывать желания под бой курантов. Также в рейтинге праздничных обычаев — салюты, застолье, хороший отдых и крепкий сон (по 4%). 3% опрошенных особенно приятно готовить праздничные блюда.

Еще 17% респондентов назвали другие любимые праздничные традиции: путешествовать, танцевать, петь, встречать Деда Мороза и Снегурочку или наряжаться ими, устраивать кулинарные соревнования.

При этом каждый девятый россиянин (11%) признался, что у него нет любимой новогодней традиции.