Россияне назвали киногероев-руководителей, у которых хотели бы работать

Тони Старк стал самым популярным киногероем, под руководством которого хотели бы работать россияне. Он обошел прошлогодних лидеров опроса — Глеба Жеглова и Штирлица, говорят данные исследования портала SuperJob.

За героя «Железного челоека» проголосовали 6% участников вопроса. Второе место с отставанием в 1% разделили Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен (по 5%). По 4% голосов набрали сильные женщины — Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит») и Людмила Калугина («Служебный роман»). Столько же респондентов выбрали Макса Отто фон Штирлица («Семнадцать мгновений весны»), Грегори Хауса («Доктор Хаус») и Терминатора.

Далее с результатом в 3% расположились Роман Шилов («Ментовские войны»), Миранда Пристли («Дьявол носит „Прада“»), Андрей Быков («Интерны») и Филипп Преображенский («Собачье сердце»). Видеть своим руководителем Альбуса Дамблдора («Гарри Поттер») и Росомаху («Люди Икс») хотели бы по 2% опрошенных. По 1% отдали предпочтение Саше Белому («Бригада»), Джокеру и Сергею Глухареву («Глухарь»).

К открытому исследованию присоединились 1,6 тысячи россиян, проживающих в разных регионах.