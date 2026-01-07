Россияне назвали этническое происхождение Чебурашки

Инфографика: пресс-служба общества «Знание»

Большинство россиян, 53%, сочли, что Чебурашку можно отнести к русской культурной традиции. Соответствующее исследование в декабре 2025 года провели Российское общество «Знание» и Аналитический центр ВЦИОМ.

В социологическом опросе приняли участие 1600 жителей России в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 79 регионах страны.

Вместе с тем в обществе присутствуют и альтернативные точки зрения. Так, 11% респондентов назвали персонажа сказки Эдуарда Успенского и мультфильмов по ее мотивам марокканцем, 7% – евреем, 6% – кубинцем, а еще 2% – испанцем. Каждый седьмой опрошенный и вовсе затруднился с ответом.

Ранее тема культурной идентичности Чебурашки широко обсуждалась в публичном пространстве. Например, этот вопрос оказался затронут в Государственной Думе при обсуждении конкурса «Родная игрушка», который проводится Российским обществом «Знание» совместно с «Движением первых».

Конкурс «Родная игрушка», реализуемый Российским обществом «Знание» совместно с «Движением первых», направлен на поддержку отечественных производителей и создание игрушек, основанных на традициях российской культуры, истории и фольклора.

Полученные в ходе исследования данные позволяют лучше понять общественное восприятие знаковых образов и учитывать эти представления при развитии просветительских и культурных проектов, уверены в обществе «Знание».

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.