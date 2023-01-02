Россияне назвали 6 условий, при которых вернулись бы на прошлую работу

60% россиян не хотели бы вернуться на старое место работы. В то же время существует 6 причин, при которых они готовы изменить свое мнение, говорят результаты опроса на портале «Работа в России».

Четверть респондентов согласна вернуться к старому работодателю, если тот предложит им более высокую зарплату, 16% рассмотрят такое предложение только после смены руководства, а 13% – если им предоставят интересное направление деятельности. Также экс-сотрудники указывали в качестве аргументов улучшение условий труда (13%), коллектив (8%). Интересно, что только 6% респондентов готовы вернутся на старую работу при повышении должности.

Согласно результатам опроса, более половины – 55% – сотрудников получали предложения вернуться на прежнюю работу, 78% опрошенных никогда не просили об этом бывшего работодателя.

Участниками опроса стали свыше 10 тыс. человек из разных регионов России.