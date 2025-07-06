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Общество 6 июля 2025 17:34

Россияне направили 54,5 млрд рублей на помощь участникам СВО на акции «Все для Победы!»

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В рамках акции «Все для Победы!» на поддержку участников Специальной военной операции было собрано 54,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Заявление прозвучало в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!», который объединил представителей общественности, волонтеров и участников СВО.

Эти средства, как отметил глава государства, были направлены именно от граждан страны. Из общей суммы более 45 миллиардов рублей направлено на обеспечение конкретных заявок военнослужащих и боевых подразделений.

#акция #Владимир Путин #помощь участникам СВО
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