Россияне направили 54,5 млрд рублей на помощь участникам СВО на акции «Все для Победы!»

В рамках акции «Все для Победы!» на поддержку участников Специальной военной операции было собрано 54,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Заявление прозвучало в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!», который объединил представителей общественности, волонтеров и участников СВО.

Эти средства, как отметил глава государства, были направлены именно от граждан страны. Из общей суммы более 45 миллиардов рублей направлено на обеспечение конкретных заявок военнослужащих и боевых подразделений.