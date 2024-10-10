Россияне налегают на каши: самой любимой стала рисовая

Сегодня, 10 октября, отмечается Международный день каши — блюда, традиционного для большинства кухонь мира. По данным Федеральной службы государственной статистики, более 90% россиян потребляют ее ежедневно или несколько раз в неделю. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили данные о заказах сервиса и узнали, какие именно каши любят соотечественники.

В этом году россияне стали заказывать с доставкой больше каш: так, с начала этого года было куплено почти в 14 раз больше круп для варки и готовых каш, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего любителей каши проживает в столице и Центральном регионе, а также на Урале и в Поволжье. В Западной и Восточной Сибири их меньше.

Эксперты уже не первый год отмечают рост заказа каш и связывают это не только с ростом популярности доставки и расширением предложения, но и с общим трендом на здоровый образ жизни и правильное питание.

С большим отрывом самыми популярными кашами для домашнего приготовления стали рисовая и гречневая, на которые пришлось 78% всех заказов круп — по 42% и 36% соответственно. Третье место с 8% заняла пшенная каша, а остальные заказы примерно поровну распределились между манкой, горохом и перловкой.

Примечательно, что при заказе готовых каш предпочтения россиян отличаются: рисовая каша лидирует с 63% от общего числа заказов, а далее следуют пшенная, гурьевская и овсянка.

При этом овсяную кашу особенно любят в Северо-Западном регионе: в Санкт-Петербурге, Мурманске и Калининграде ее предпочитают остальным, съедая 9 из 10 овсянок в стране. Примечательно, что еще годом ранее жители этих городов чаще выбирали гурьевскую: сладкую манную кашу на молоке и сливках с добавлением меда, орехов, сухофруктов и пряностей.

Готовые каши с доставкой на дом в этом году стали особенно популярны в Мурманске: если в 2023 году их заказывал лишь 1% покупателей, то в 2024 так поступали уже 14%. Также эти блюда любят в Москве: здесь из каждых 10 покупателей один заказывает готовую кашу. В Санкт-Петербурге, который замыкает этот топ, доля покупателей готовых каш составила почти 9%.

Исследовались данные сервиса о продажах за два периода: с 1 января по 1 октября 2024 года и с 1 января по 1 октября 2023 года.