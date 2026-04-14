Россияне на майских праздниках будут отдыхать с 1 по 3 и с 9 по 11 мая

Предстоящие майские праздники в России станут самыми короткими за последние восемь лет. Об этом сообщил руководитель юридической практики компании «SuperJob» Александр Южалин, его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что в этом году продолжительность отдыха сократилась из-за отсутствия переносов выходных дней с новогодних каникул, которые обычно увеличивают майские праздники. В результате россияне будут отдыхать двумя периодами по три дня.

Первая часть праздников продлится с 1 по 3 мая – с пятницы по воскресенье. Вторая – с 9 по 11 мая: с субботы по понедельник, поскольку выходной день перенесен на понедельник.

В целом для работников с пятидневной рабочей неделей в мае предусмотрено 19 рабочих и 12 нерабочих дней.