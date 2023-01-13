Россияне на 40% увеличили траты на подарки

Траты россиян на покупку подарков в новогодние каникулы выросли на 41% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД (входит в группу ВТБ). За праздничные выходные в магазинах, обслуживаемых оператором фискальных данных, на подарки покупатели направили почти 10 млрд рублей. Количество покупок выросло на треть год к году.

По статистике Первого ОФД, основной объем трат — 3,3 млрд рублей — пришелся на товары и услуги для красоты и ухода. Расходы в этой категории выросли на 30% год к году. В том числе более чем на 40% увеличился спрос на косметические приборы и средства для ухода за телом, на треть — траты на средства для ухода за волосами, на четверть — расходы на товары для маникюра и макияжа и косметику для ухода за лицом.

Почти вдвое — на 85% — увеличились траты россиян на подарки в сегменте аксессуаров. По расчетам Первого ОФД, они составили почти 2,4 млрд рублей. В том числе расходы на галантерею увеличились вдвое, до 2 млрд рублей, на покупку украшений и ювелирных изделий было направлено 285 млн рублей (+23% год к году).

Третье место по объему расходов на подарки заняли товары для детей. Согласно аналитике Первого ОФД, чтобы порадовать в каникулы малышей и подростков, россияне потратили почти 2 млрд рублей — на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, на детские игрушки и игры покупатели направили свыше 1 млрд рублей, что на 15% превышает уровень прошлого года. Расходы на подарки для мам и малышей увеличились на 29% — до 620 млн рублей.

Увеличился спрос и в других категориях подарков. Например, расходы на подарочные сувениры в каникулы выросли на 46% к аналогичному периоду прошлого года и составили 190 млн рублей. В том числе россияне стали больше покупать продукцию исторических фарфоровых заводов, гжель, майолику и павловопосадские платки, а также матрешки, хохломские изделия, сувенирные куклы и игрушки и другие изделий художественных промыслов. На 43% больше россияне направили на покупку подарочных карт и сертификатов.

На треть — до 450 млн рублей — увеличились траты на покупку в подарок смартфонов, а также товаров для творчества.

«Длинные новогодние праздники позволяют россиянам посетить с поздравлениями родственников и друзей, а также совершить небольшое путешествие по стране. В этот период многие покупают подарки, которые не успели приобрести перед праздниками, поэтому мы фиксируем традиционный всплеск спроса в основных „подарочных“ категориях — на средства для красоты и ухода, ювелирные и кожаные изделия, детские игрушки, а также на изделия народных художественных промыслов», — комментирует Александра Красовская, руководитель продаж аналитических сервисов Первый ОФД.