Россияне могут взять до пяти дней неоплачиваемого отпуска по случаю свадьбы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Работающие россияне могут воспользоваться дополнительным неоплачиваемым отпуском сроком до пяти дней в связи с заключением брака. Об этом напомнила эксперт по трудовому праву Ольга Петрова, отметив, что работодатель не вправе отказывать в таком отпуске. Ее слова приводит «Абзац».

Право на отпуск закреплено в статье 128 Трудового кодекса РФ. Для его получения достаточно подать письменное заявление, после чего работодатель может по своему усмотрению запросить подтверждающий документ.

Петрова пояснила, что аналогичный порядок распространяется и на другие семейные обстоятельства или уважительные причины, включая рождение ребенка, смерть близких родственников или инвалидность сотрудника. В таких случаях продолжительность отпуска определяется по соглашению сторон, но компания обязана предоставить его на основании письменного заявления, не имея права отказать.