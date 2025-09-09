news_header_top
Общество 9 сентября 2025 09:13

Россияне могут выбрать форму получения социальных услуг до конца сентября

Граждане России, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг – в денежной или натуральной. Об этом сообщили в Телеграм-канале Социального фонда России (СФР).

«Натуральная форма предусматривает предоставление лекарств и медицинских изделий, путевок в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если человек не планирует пользоваться этими услугами, он может отказаться от них в пользу компенсации деньгами», – отметили в фонде.

Подать заявление на выбор способа получения услуг можно до 1 октября – через портал госуслуг, клиентскую службу СФР или многофункциональный центр. При этом граждане могут выбирать разные варианты по каждой услуге: например, сохранить право на санаторную путевку и бесплатный проезд, но отказаться от лекарственного обеспечения в пользу ежемесячной денежной компенсации.

В пресс-службе фонда подчеркнули, что выбранный вариант начнет действовать с нового года и будет действовать до подачи нового заявления. Если гражданин ранее уже определил форму получения соцуслуг, повторно обращаться не требуется.

