Россияне могут вернуть деньги за лечение, обучение и покупку жилья за 2023–2025 годы

Россияне могут вернуть средства за лечение, обучение и приобретение жилья за 2023, 2024 и 2025 годы, а также получить вычеты за занятия фитнесом и сдачу норм ГТО, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Депутат отметил, что перед планированием летнего отдыха стоит проверить, не остались ли неиспользованные налоговые вычеты за прошлые годы. Вернуть деньги можно даже за 2023 и 2024 годы. При покупке жилья можно вернуть до 260 тыс. рублей от стоимости квартиры или дома и до 390 тыс. рублей по уплаченным ипотечным процентам. При упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика средства перечисляют в среднем за восемь дней, пояснил Панеш.

Если гражданин или его дети проходили платное лечение, покупали лекарства или учились в вузе, можно вернуть до 19,5 тыс. рублей в год (13% от 150 тыс. рублей). На обучение детей лимит составляет 110 тыс. рублей на одного ребенка (возврат до 14,3 тыс. рублей). Документы можно подавать за три предыдущих года – за 2023, 2024 и 2025-й, уточнил парламентарий.

С 2026 года появилась льгота: можно вернуть 13% от расходов на занятия спортом за себя, детей и родителей-пенсионеров, если спортивная организация включена в перечень Минспорта РФ. Лимит – 150 тыс. рублей в год (возврат до 19,5 тыс. рублей). За сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации положен вычет в размере 18 тыс. рублей (возврат – 2 340 рублей). Эта льгота также действует с 2026 года.

Расходы на детские образовательные лагеря, языковые курсы и спортивные сборы можно включить в социальный вычет при наличии лицензии у организации. Если приобретена путевка в санаторий с медицинскими процедурами, часть расходов также можно вернуть, добавил Панеш.

Депутат посоветовал сохранять договоры и чеки при покупке годовых абонементов в фитнес-клубы, поскольку с 2026 года такие расходы также подпадают под социальный вычет. Самый быстрый способ – упрощенный через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Если клиника, спортклуб или учебное заведение уже передали данные в налоговую, гражданин получит готовую оферту. В 2026 году ФНС уже направила россиянам почти миллион таких оферт.

Классический способ – через декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте ФНС или через «Госуслуги». Срок рассмотрения – до трех месяцев, возврат – еще около месяца. Через работодателя можно не ждать окончания года: налог перестанут удерживать из зарплаты после получения уведомления о праве на вычет, подытожил политик.