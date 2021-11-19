Россияне могут увидеть самое продолжительное с XV века лунное затмение

Сегодня часть жителей России может увидеть самое долгое за полтысячелетия частное лунное затмение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».

«Самое продолжительное частное затмение Луны с XV века» продлится с 9.03 до 15.04 по московскому времени. При этом оно окажется «почти полным», потому что в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97). Большая часть диска естественного спутника Земли приобретет красноватый оттенок.

Почти полное затмение продлится три часа 28 минут, с 10.20 до 13.48 по Москве, максимальная фаза наступит в 12:04. В это время Луна разместится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды, уточнили в Роскосмосе.

В Москве и других регионах европейской части России увидеть затмение нельзя, так как Луна здесь еще находится под горизонтом. Наблюдать за этим событием могут только жители Дальнего Востока: им доступны как максимальная, так и частная фазы. Практически полное затмение доступно для наблюдения в забайкальских регионах, а окончание затмения — и в Центральной, Восточной и Северной Сибири.