Граждане России могут посетить 86 стран мира без оформления визы

Граждане России могут посещать без оформления визы 86 стран, еще в 38 государствах действует упрощенный режим въезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании.

«Россияне могут посетить 86 стран мира без оформления визы. Среди них: Бразилия, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Марокко, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР и многие другие… Еще 38 стран доступны россиянам по упрощенной системе въезда – через электронную визу или визу по прибытии. Среди них: Египет, Индия, Индонезия, Камбоджа, Кения, Мексика, Танзания, Южная Корея и другие», – сообщили аналитики.

Для безвизовых поездок, как правило, достаточно заграничного паспорта со сроком действия не менее шести месяцев после окончания путешествия. В отдельных случаях могут потребоваться обратные билеты, бронь жилья или подтверждение финансовой состоятельности. Электронные визы оформляются заранее онлайн, а визы по прибытии – непосредственно в пунктах въезда.

Среди направлений, доступных без визы, – страны ближнего зарубежья, включая Абхазию, Южную Осетию, Казахстан, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. На Ближнем Востоке россияне могут отправиться в Катар, Иорданию, Ливан, ОАЭ, Оман и Палестину, а с 11 мая 2026 года – также в Саудовскую Аравию.

В Азии безвизовый режим действует, в частности, с Монголией, Лаосом, Малайзией, Брунеем, Мьянмой и Филиппинами. Для поездки на Шри-Ланку потребуется электронное разрешение. В Африке открыты такие направления, как Ангола, Ботсвана, Гамбия, Зимбабве, Маврикий, Намибия, Тунис, Сейшелы и ряд других стран.

На американском континенте россияне могут без визы посетить Аргентину, Боливию, Венесуэлу, Доминикану, Колумбию, Кубу, Перу, Чили и Ямайку, а также ряд островных государств. В Океании доступны Вануату, Кирибати, Самоа, Тонга, Фиджи и другие страны региона. В Европе – Босния и Герцеговина и Черногория.

По упрощенной схеме въезда, помимо уже названных стран, доступны Израиль, Бангладеш, Албания, Алжир, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Иран (через туроператоров) и Пакистан, а также ряд государств Африки и Азии.

«У россиян по-прежнему сохраняется широкий выбор направлений для отдыха и деловых поездок. Для путешествий во время майских праздников и сезона летних отпусков я бы рекомендовала страны, куда выполняются прямые рейсы российских авиакомпаний. В первую очередь это Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Китай, Гонконг, Индия и Сейшелы», – отметили в компании.