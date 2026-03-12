Россияне могут получить оплату больничного в течение 30 дней после увольнения

Человек может получить оплату больничного после увольнения, если еще не устроился на новую работу и заболел в течение 30 календарных дней после ухода с предыдущего места. Об этом сообщили в канале MAX Минтруда России.

В ведомстве пояснили, что право на оплату больничного сохраняется, если заболевание или травма произошли в течение 30 календарных дней после увольнения и в этот момент человек еще не начал работать на новом месте.

В такой ситуации пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 60% от среднего заработка.

При расчете учитывается средний доход за два календарных года, предшествующих году наступления нетрудоспособности. В него включается заработок, полученный у всех работодателей за этот период.

Страховой стаж в этом случае значения не имеет.

Первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает бывший работодатель, а начиная с четвертого дня выплаты производит Социальный фонд России.

При этом после увольнения пособие по временной нетрудоспособности выплачивается только в случае болезни или травмы самого работника, если они произошли в указанный 30-дневный период. На другие основания для оформления больничного эта норма не распространяется.