Россияне могут лишиться транспорта за сброс мусора в неположенном месте

Госдума сегодня приняла закон о наказании за сброс мусора с транспортных средств. Нарушителям могут выписать штрафы в размере до 200 тыс. рублей и даже конфисковать их транспортные средства, сообщает ТАСС.

К административной ответственности будут привлекать тех, кто выгрузил либо сбросил с транспорта или прицепа отходы не в специальном месте размещения. За первое нарушение граждан будут штрафовать на 10–15 тыс. рублей, должностные лица — на 20–30 тыс., а юрлица — на 30–50 тыс. рублей.

При этом если нарушитель попался повторно, размер штрафа будет удваиваться. Кроме того, предусмотрена возможность конфискации транспорта, который стал орудием правонарушения.

За сброс отходов с грузового транспорта и прицепов к нему, тракторов и самоходных машин их владельцев ожидает усиленная ответственность. Так, для физических лиц штрафы составят от 40 до 50 тыс. рублей, должностных лиц — 60–80 тыс. рублей, для юрлиц — 100–120 тыс. рублей.

При повторном нарушении гражданин должен будет выплатить от 60 до 70 тыс., должностные лица — от 80 до 100 тыс., а юрлица — 150–200 тыс. с вероятной конфискацией транспорта.