Россияне с начала 2024 года купили тестов на беременность на рекордные 612 млн рублей

С 1 января по 10 марта 2024 года россияне потратили 612 млн рублей на покупку тестов для беременности. Это рекордная сумма за последние пять лет, пишут «Ведомости».

Причем по сравнению с аналогичным периодом 2023-го продажи тестов выросли на 20,5% (было 508 млн рублей).

В переводе на количество за 10 недель 2024 года аптеки продали 4 млн тестов. Отметим, что за тот же период 2023-го было продано 3,5 млн штук.

Немного статистики: за тот же период 2019 года россияне купили тестов на 559 млн рублей. За аналогичный период 2020-го общая сумма покупки товаров данной категории составила 572 млн рублей. С 1 января по 10 марта 2021 года россиянами было куплено подгузников на 551 млн рублей, а за тот же период 2022-го – на 585 млн рублей.