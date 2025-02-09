Россияне испытывают трудности в Турции из-за заблокированных карт

Туристы из России продолжают испытывать трудности в Турции в связи с блокировкой их банковских карт. По словам Генконсула в Анталье Сергея Ветрика, отдыхающие берут с собой наличку для оплаты, пишет РИА «Новости».

Он также отметил, что пакетные туры россияне берут в России, платя за них рублями.

«Из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности… они, как известно, приобретают пакетные туры в России за рубли. При этом люди, естественно, привозят с собой для расходов наличные деньги», - сказал Ветрик.

Он добавил, что ситуация с платежными системами в Турции постоянно меняется, поэтому актуальную информацию туристам надо уточнять в туркомпаниях.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных «дочек». В итоге UnionPay от этого банка перестал работать в Турции. По словам посла РФ в Турции Алексея Ерхова, соблюдение турецкими банками санкций Запада вредит не только туризму, но и в целом российско-турецкому сотрудничеству.