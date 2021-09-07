Россияне исполнили 400 желаний ветеранов благодаря проекту «Мечта ветерана»

Благодаря Всероссийскому социальному проекту «Мечта ветерана» с февраля прошлого года было исполнено более 400 желаний ветеранов Великой Отечественной войны, опубликованных на одноименном сайте. Об этом сообщают авторы проекта.

На сайте проекта «Мечта ветерана» можно добавить рассказ о знакомом ветеране, живущем в одном с вами городе или селе, о его желаниях. Например, кому-то нужен новый холодильник или требуется ремонт, а кто-то мечтает о встрече с любимым актером.

«Сегодня каждый может стать добрым волшебником, чтобы помочь нашим ветеранам-фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла — осуществить их самые заветные мечты. К проекту в разное время присоединились такие известные люди, как Василий Лановой, Леонид Якубович и Надежда Бабкина. Наша цель — объединиться и помочь ветеранам-героям», — рассказал создатель проекта Ярослав Селютин.

Чтобы принять участие в проекте «Мечта ветерана», можно отправить деньги на исполнение конкретной мечты, отправить пожилому человеку посылку с нужными вещами или привлечь внимание к его проблеме.