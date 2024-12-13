Россияне инвестировали в фондовый рынок больше 1 трлн рублей с начала 2024-го

За 11 месяцев 2024-го россияне инвестировали в акции, облигации и паи фондов, торгующиеся на Мосбирже, 1,14 трлн рублей, пишет РБК.

Из этой суммы 765 млрд (около 67%) вложено в облигации. Причем приток денег физлиц в долговые бумаги вырос на 7% по сравнению с 2023-м (715 млрд). Еще 377 млрд рублей (33%) россияне вложили в акции и биржевые паевые фонды. Причем за год сумма этих инвестиций уменьшилась примерно на 4%.

Наибольший рост вложений зафиксировали в краткосрочные финансовые инструменты, в частности краткосрочные облигации или сделки РЕПО. За январь-ноябрь текущего года объем активов таких фондов вырос в трое, до 823 млрд рублей.

Как объяснил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень, фонды денежного рынка стали для россиян хорошей альтернативой депозитам в банках на фоне жесткой денежно-кредитной политики и роста ставок по процентам.

Причем эксперт считает, что в 2025 году в фонды денежного рынка будут инвестировать более 2 млн инвесторов, а общий объем активов таких фондов увеличится до 2 трлн рублей.

К слову, на начало декабря текущего года на Мосбирже насчитывается 34,7 млн человек частных инвесторов (физлиц), а это 23,7% населения России.