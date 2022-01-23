Россияне готовы работать с начальником моложе себя только за большую зарплату

Каждый восьмой россиянин готов подчиняться молодому начальнику только на определенных условиях, при этом большинство россиян работает под руководством ровесников или специалистов старше себя. Об этом сообщает SuperJob.

15% россиян работают под началом руководителей моложе себя, причем у 4% опрошенных начальник моложе их более чем на 10 лет. Трое из десяти работающих россиян с руководителем примерно одного возраста. Каждый второй трудится под началом руководителя старше себя: 24% моложе своего руководителя на 5–10 лет, 26% — более чем на 10 лет.

Подчиняться молодому начальнику безоговорочно готовы лишь 57% россиян, которые работают под руководством сотрудника примерно своего возраста или старше, каждый восьмой — только на определенных условиях. Категорически против работы под началом молодого руководителя 12% россиян.

Среди необходимых характеристик руководителя, которые отодвинут на второй план молодой возраст, опрошенные назвали лидерские качества, грамотное и вежливое общение с подчиненными, мудрость, высокий уровень интеллекта, талант, превосходство в показателях работы, честность и отсутствие «звездной болезни».

Некоторые утверждают, что «будут терпеть молодого начальника, только если он не будет вмешиваться в работу подчиненных». Есть и те, что готовы работать под руководством человека моложе себя на 10 и более лет только при условии повышения зарплаты.