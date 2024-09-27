Россияне чаще забирают из приютов серых котов

Чаще всего жители России забирают из приютов серых котов. Таким наблюдением поделилась «Пятёрочка», которая подвела итоги совместного проекта с приютами «Будьте с котиками».

Анализируя фотографии котов, обретших дом, организаторы обратили внимание, что из приюта чаще забирали животных серого цвета. В тройку лидеров также вошли черные и рыжие питомцы. Новый дом и любящего хозяина уже нашли 11 котиков.

Инициатива возникла благодаря коту Пепе, на фотографию которого в фирменной жилетке, сделанную в магазине, обратили внимание пользователи социальных сетей. В результате торговая сеть запустила конкурс и обещала подарить точно такие же жилетки для хвостатых всем тем, кто возьмет себе кота из приюта для бездомных животных.

В программе участвовали приюты по всей России, в том числе и в небольших городах. Сотрудники приюта «Ласка» из Барнаула рассказали: «Выбор котика — это действительно очень личный процесс. Здесь важно, чтобы произошел тот самый особенный контакт между будущим хозяином и его пушистым другом. За время нашего сотрудничества с торговой сетью мы наблюдали множество таких трогательных моментов. Радует, что никто из пришедших к нам не ушел с пустыми руками».

«Забота о животных — это не просто ответственность, но и источник искренней радости для многих. Поэтому мы с энтузиазмом продолжаем сотрудничество с приютами. Эта инициатива полностью отзывается нашей корпоративной культуре, основанной на принципах доброты и социальной ответственности. Мы стремимся создать атмосферу, где каждый сотрудник чувствует себя частью большого важного дела», — прокомментировала инициативу директор департамента привлечения персонала и корпоративных коммуникаций торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Фролова.

Согласно данным ВЦИОМ, домашние питомцы есть у большей части россиян — 66%. Практически у каждого второго в России (49%) есть кошка, причем чаще всего беспородная (36%).