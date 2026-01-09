news_header_top
Общество 9 января 2026 08:56

Россияне будут работать в январе только три недели

Россияне будут работать в январе только три недели
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В январе россияне будут работать всего три недели. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, ее слова приводит «РИА Новости».

После продолжительных новогодних каникул первая рабочая неделя начнется в понедельник, 12 января. В итоге в течение месяца рабочих недель будет только три.

Таким образом, из 31 календарного дня января рабочими окажутся лишь 15.

При этом, согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 36% россиян планировали работать в период новогодних праздников. Из них 16% собирались выходить на основное место работы, 13% – совмещать основную занятость с подработкой, а еще 7% – заниматься исключительно подработкой.

#рабочая неделя #новогодние праздники
