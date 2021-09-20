Россиянам запретили разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках

Верховный суд запретил гражданам РФ держать и разводить сельскохозяйственных животных на землях, предназначенных для садоводства, сообщает РИА Новости.

«Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству», — отметила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Она также добавила, что нахождение пчелиных ульев на садовых участках допускается только при соблюдении всех требований о ветеринарном содержании насекомых.

После рассмотрения случая в Волгоградской области, где на участке Государственная инспекция по использованию и охране земель был обнаружен курятник, женщине-владелице был выписан штраф в размере 10 тыс. рублей.

Отмечается, что это минимальная сумма, взимаемая за данное административное правонарушение. В некоторых случаях штраф может составить до 20 тыс. рублей.