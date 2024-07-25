Россиянам хотят разрешить самозапреты на участие в азартных играх

В Государственную Думу внесен законопроект об ограничении на участие в азартных играх, ставки в букмекерских конторах и другие по собственному желанию. Документ появился в думской базе данных.

Чтобы оформить такой запрет, россиянин или его опекун должен написать заявление о включении в специальный перечень. Его ведением будет заниматься Единый регулятор азартных игр.

Внесенным в список запретят делать ставки, приобретать лотерейные билеты, играть в казино, в залах игровых автоматов. Организаторам азартных игр запретят присылать им рекламу.

В проекте указано, что действие запрета может составлять не менее четырех месяцев в первые два раза, а также не менее года — в третий.

Авторы уверены, что их инициатива может бороться с влечением к азартным играм. Психологическое расстройство, подчеркивают они, вредит не только самому игроку, но и его близким.

Если же правила будут нарушены и ставка внесенного в реестр будет принята, то организатор будет оштрафован. С него взыщут сумму в размере до 100 тысяч рублей.