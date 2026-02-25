news_header_top
Общество 25 февраля 2026 09:21

Россиянам старше 80 лет увеличат пенсию на 9,5 тысячи рублей с марта

Пенсионеры, которым в марте исполнится 80 лет, получат прибавку к пенсии в размере более 9,5 тысячи рублей. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Президентской академии РАНХиГС Марина Солодовникова.

По её словам, доплата составит размер фиксированной выплаты — 9 584,69 рубля. Аналогичная надбавка предусмотрена для граждан с инвалидностью I группы независимо от возраста.

Эксперт также пояснила, что после увольнения работающих пенсионеров их выплаты пересчитают с учётом всех пропущенных за время трудовой деятельности индексаций, что приведёт к увеличению пенсии.

Кроме того, с 1 апреля 2026 года, как и планировалось ранее, будет проведена индексация социальных пенсий, добавила Солодовникова.

