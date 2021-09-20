Россиянам спишут более 1,6 млрд рублей долгов

Благодаря процедуре внесудебного банкротства жителям России будет списано более 1,6, млрд рублей долгов. Об этом со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Илью Торосова сообщают «Известия».

По словам заместителя главы ведомства, за первый год действия программы было подано 12 тыс. заявлений, при этом по 5 тыс. из них была инициирована процедура внесудебного банкротства. 2,5 тыс. россиян, подавших заявление первыми, уже получили решение. По остальным обращениям еще не истек установленный срок в шесть месяцев, после которого заявитель будет избавлен от долгов.

Торосов рассказал, что сейчас в стране ведется усовершенствование процедуры. Так, планируется, что россияне смогут подавать обращения онлайн, воспользовавшись порталом госуслуг.