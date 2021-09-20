Россиянам спишут 1,6 млрд рублей долгов по упрощенной процедуре банкротства

По упрощенной процедуре банкротства физических лиц в РФ будет списано более 1,6 млрд рублей долгов, заявил заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов, сообщает РИА Новости.

С сентября 2020 года те, чьи долги составляют от 50 до 500 тысяч рублей, могут бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве.

Торсов отметил, что на сегодняшний день поступило около 12 тысяч обращений и 5 тысяч из них одобрили. Процедура в отношении 2,5 тыс. человек, подавших заявку на банкротство, уже завершилась. Еще 2,5 тыс. россиян дожидаются истечения полугодового срока, после которого их долги будут списаны.

Минэкономразвития РФ уже разработало законопроект, в котором предлагается скорректировать сумму долга до 1 млн рулей, где основное обязательство (например, по кредитам) будет оставаться в прежнем диапазоне — от 50 до 500 тысяч, а оставшуюся часть будет составлять налоговая задолженность.