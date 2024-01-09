Россиянам сказали, на сколько лет потребления хватит запасов редкоземельных металлов у РФ

Больше 100 лет – именно столько времени смогут обеспечивать российские запасы редкоземельных металлов текущее мировое потребление, пишет ТАСС.

Как сообщили в Минприроды, в РФ - крупная сырьевая база редкоземельных металлов. Также в стране созданы технологии получения разделенных оксидов редкоземельных металлов, строят промышленные комплексы, необходимые для их производства. К слову, из руд российских месторождений каждый год производят 160 тыс. тонн никеля и около 5 тыс. тонн кобальта. По объемам производства этих металлов Россия – на третьем месте в мире.

Еще Россия обладает полной цепочкой переработки урана: от руды до ядерного топлива. При имеющихся 8% мировых запасов, РФ обеспечивает 35% мирового производства обогащенного урана, и занимает треть мирового рынка топлива для АЭС, добавили в министерстве.

По словам главы Минприроды Александра Козлова, РФ обеспечивает 27% мирового производства металлов платиновой группы, под контролем страны – 22% мировых запасов никеля, 13% кобальта, 15% титана, 12% вольфрама, 9% меди, 4% редких земель и графита. Также, с его слов, страна стремится сформировать максимально длинные цепочки их переработки, вплоть до выпуска конечной продукции.