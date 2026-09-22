Россиянам рассказали, за какие нарушения можно потребовать перерасчет ЖКУ

Россияне могут требовать перерасчета платы за коммунальные услуги, если они не были оказаны или их качество не соответствовало установленным нормам. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько.

В частности, снизить плату можно при нарушениях, связанных с отоплением. «Если температура в квартире ниже +18 °C или отопление отключали более чем на 16 часов, вы можете требовать снижения платы. За каждый градус ниже нормы сумма должна уменьшаться», – сказал эксперт.

Перерасчет также возможен за вывоз мусора на период длительного отсутствия жильца. В качестве подтверждения можно предоставить билеты или медицинскую справку.

Еще одним основанием для снижения платы могут стать ненадлежащее содержание подъезда, неисправное освещение или долго не работающий лифт. В таких случаях юрист рекомендует зафиксировать нарушение, обратившись в аварийно-диспетчерскую службу.

Если управляющая компания не реагирует, акт можно составить самостоятельно с соседями, приложив фото– и видеодоказательства. После этого необходимо подать заявление на перерасчет. По словам юриста, УК должна ответить на него в течение 10 дней.

При отказе в перерасчете можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Она вправе потребовать от управляющей компании провести перерасчет и привлечь ее к ответственности.