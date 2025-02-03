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Общество 3 февраля 2025 20:20

Россиянам рассказали, за что хозяев домашних животных оштрафуют до 30 тыс. рублей

Владельцы собак и других питомцев должны соблюдать некоторые правила, за нарушение которых придется заплатить штраф.

Так, за прогулку с собакой без поводков, а также за загрязнение общественных мест «после туалетных процедур» питомцев нарушителей оштрафуют на 1,5 тыс. - 3 тыс. рублей. Если из-за таких нарушений пострадает жизнь или здоровье граждан, других животных или повредится чужое имущество, то хозяин «четвероногого» заплатит 10 тыс. - 30 тыс. рублей. За жестокое обращение с животными оштрафуют на 5 тыс. - 15 тыс. рублей, пишет «Радио 1».

Все правила для собаководов можно найти на сайте.

#штрафы #домашние животные #правила
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