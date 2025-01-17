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Россиянам рассказали, в каком случае могут отказать в перепланировке дома
При перепланировке дома существует ряд работ, которые производить нельзя. Об этом заявила эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова, чьи слова приводит «Радио 1».
К таким работам относят: перенос газового оборудования, изменение конструктивных элементов, организация дополнительных проемов стен и или заделка проемов стен, внесение изменений, допустим, перенос стен и другие существенные изменения. Чтобы их произвести, жильцу нужно получить соответствующее разрешение, уточнила эксперт.
Также владелец дома не сможет согласовать внедрение, изменение воздуховодов и вентиляционного оборудования, которое провели в помещении.
Напомним, что в 2025-м владельцы квартир смогут узаконить самовольную перепланировку в упрощённом виде. Для этого человеку надо создать проект перепланировки, подать электронную заявку, а после получить техзаключение о возможности изменений. Далее гражданин должен получить разрешения на перепланировку и показать его управляющей организации, жилищной инспекции, органам технического надзора (по запросу). При необходимости россиянину нужно учесть требования управляющей организации, а после фактической выдачи разрешения приступать к работам. Если работы по перепланировке уже произведены, то необходимо отправить на электронный портал план с изменениями.
В целом, по словам эксперта, при таком порядке действий граждане получат разрешение на перепланировку за один месяц. То есть благодаря нововведениям собственники снизят затраты на регистрацию перепланировки и быстро легализуют уже сделанные работы в квартире.
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