Россиянам рассказали, в каких случаях лучше забрать деньги из банка

Заподозрить неладное у банка, где хранятся сбережения, можно и без изучения финансовых отчетов. На это указала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в интервью агентству «Прайм».

В качестве признаков возможного отзыва лицензии эксперт выделила чрезмерно высокие ставки по вкладам, которые значительно превышают средние по рынку. По ее словам, это может свидетельствовать о финансовых проблемах или рискованных операциях.

Также стоит обращать внимание на частые технические неполадки в работе банка.

«Подобным ситуациям – когда периодически отключается личный кабинет, не проходят платежи из банка или даже в банк – следует уделять повышенное внимание», – подчеркнула Белянчикова.

Среди тревожных сигналов она назвала большое скопление клиентов в отделениях и их внезапное закрытие. Кроме того, важно следить за новостями о банке, так как резкое падение прибыли или изменение рейтинга требует более пристального анализа, заключила эксперт.