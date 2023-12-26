Россиянам рассказали, сколько стоит накрыть новогодний стол в 2023 году

Стоимость основных блюд новогоднего стола в России за последний год выросла на 14% или до 3329 рублей. Отмечается, что эксперты учитывали стоимость салата оливье, селедки под шубой, курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, пишет газета «Известия».

Так, знаменитый салат к Новому году будет стоить 942 рубля (+10% в стоимости за год). Селедка под шубой обойдется россиянам в 774 рубля (+11% в сравнении с ценой в 2022-м).

Курица весом 1 кг будет стоить 202 рубля, «кило» утки - 463 рубля. По 211 рублей за 1 кг граждане смогут купить мандарины. Банка красной икры в среднем обойдется в 736 рублей. Цена бутылки шампанского – около 302 рублей, подсчитали эксперты.