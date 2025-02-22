Россиянам рассказали, почему опасно подключаться к Wi-Fi в общественных местах

Мошенники подделывают точки Wi-Fi в местах общественного пользования для того, чтобы получить доступ к трафику и личной информации жертв. Об этом РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Она отметила, что зачастую злоумышленники создают фейковые точки Wi-Fi в общественных местах, а у подключающихся перехватывают трафик. При этом преступники создают для своих фейковых точек доступа такие названия, которые соответствуют месту, для придания им правдоподобности.

«Это крайне опасно, ведь мошенники таким образом воруют весь поток трафика, данные с гаджета, получают полный доступ к нему и к конфиденциальной информации жертв: электронная почта, учетные записи, пароль, номер банковской карты и другие», – добавила эксперт.

Собеседница агентства посоветовала уточнять названия точек Wi-Fi у сотрудников организаций, в их официальных каналах в социальных сетях. Кроме того, Храпунова отметила, что качественный и надежный Wi-Fi не будет запрашивать коды от соцсетей и мессенджеров.