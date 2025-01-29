Россиянам рассказали об изменениях в налоговых вычетах в 2025 году

С 1 января 2025 года начали действовать поправки, которые касаются стандартных налоговых вычетов.

Так, на второго и третьего ребенка вычет увеличился вдвое, до 2,8 тыс. и до 6 тыс. рублей соответственно. Также в два раза больше стал вычет на ребенка-инвалида для опекунов и приёмных родителей (12 тыс.). К слову, вычет на первого ребенка составит 1,4 тыс. рублей, пишет «Радио 1».

Лимит дохода, при котором предоставляют стандартный вычет на детей, увеличился до 450 тыс. рублей (+28,6%).

Еще с 2025-го россияне, выполнившие ГТО, смогут получить стандартный налоговый вычет - 18 тыс. рублей. Для этого надо дать работодателю справку о прохождении диспансеризации и удостоверение о сдаче норм ГТО.

С 12 января нужно по-новому оформлять документы для налоговых вычетов. Заявители могут вместо ИНН указать номер записи из единого регистра населения. Теперь информацию из данного ресурса будут использовать в налоговых документах. Эти изменения вступили в силу из-за перехода ФНС на федеральный информационный ресурс.