Россиянам рассказали о возможности получить до 411 тысяч из накопительной пенсии

В России на получение накопительной части пенсии имеют право женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Получать накопительную пенсию можно в формате ежемесячных выплат. Однако они доступны только в том случае, если накопленная сумма превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. Сейчас выплата доступна при сумме выше 1520 рублей в месяц.

Если же пенсионер накопил меньше установленного порога, то он имеет право получить единовременную выплату. По словам Бессараб, она может достигать порядка 411 тысяч рублей.

«Для того, чтобы получить выплату, нужно внимательно прочитать условия договора, так как речь идет о негосударственных пенсионных фондах. Нужно изучить условия и написать заявление о выплате», – заключила парламентарий.