Россиянам рассказали о сроках индексации пенсий в 2026 году

В 2026 году в России запланированы очередные этапы перерасчета и индексации пенсий для различных категорий граждан. О сроках напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, до конца года запланированы два ключевых этапа.

«До конца года работающих пенсионеров ждет перерасчет пенсии, а военных – индексация пенсий, получаемых в рамках государственного пенсионного обеспечения. С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий», – отметила она в беседе с ТАСС.

Эксперт уточнила, что следующая индексация для военных пенсионеров состоится 1 октября 2026 года.

«Размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок», – напомнила профессор.

Она добавила, что итоговый коэффициент может быть скорректирован с учетом инфляции.

В январе 2026 года уже была проведена индексация страховых пенсий, которая составила 7,6%. В последующие годы, как ожидается, такие индексации будут проходить дважды в год – с учетом инфляции и роста зарплат.

Финогенова также подчеркнула, что перерасчет и индексация представляют собой разные механизмы и не влияют негативно на плановое повышение выплат работающим пенсионерам.